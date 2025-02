Pierre Ménès : Le contrat qui l'éloigne de l'équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Beaucoup plus discret dans les médias ces derniers mois, Pierre Ménès a néanmoins suivi l'équipe de France durant de nombreuses années dans le cadre de son travail de journaliste de sport. Cependant, il raconte que depuis 2014, il a pris beaucoup de recul, même pendant la Coupe du monde 2018. Et pour cause, Pierre Ménès était devenu trop observateur, au point même de signer certains partenariats commerciaux qui l'ont éloigné du côté supporter des Bleus.

« J'étais très loin des Bleus. Et je suis d'ailleurs resté loin des Bleus après. Je ne faisais que des émissions sur I-Télé (ex-CNews) parce que c'était le seul endroit où on avait le droit à des images. La Coupe du monde au Brésil, il y avait une page spéciale au Grand Journal avec Antoine De Caunes, c'était une période assez sympa, mais bon, ce n'était plus pareil pour moi », reconnaît-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

« Même la Coupe du monde 2018 et la victoire des Bleus, j'étais trop dans l'analyse. Et c'est vrai que quand tu suis l'équipe de France et que t'es avec eux, forécement tu deviens un peu plus supporter. D'autant plus que c'est pas compliqué d'être supporter de ta propre sélection nationale. Mais 2018, j'étais trop observateur, trop froid sur les matches. En plus j'avais des contrats commerciaux. J'avais un contrat avec Carrefour pendant le premier match, qui a d'ailleurs continué puisque mon compte Twitter était dévié sur le compte Carrefour pendant la compétition. L'équipe de France reste un souvenir étonnant », ajoute Pierre Ménès.