«On sait comment la France joue depuis 10 ans», il réclame la tête de Deschamps

La rédaction

A la tête de l'équipe de France depuis plus de 10 ans, Didier Deschamps a paraphé un nouveau bail jusqu'en juillet 2026 avec les Bleus. Malgré tout, Jérôme Rothen estime que le sélectionneur des Bleus aurait dû céder sa place, et ce, parce qu'«on sait comment l'équipe de France joue depuis 10 ans».

Lorsque Didier Deschamps annonce seul sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, beaucoup n’ont pas compris. Entre des accusations de « prise d’otage de l’équipe de France » ou de contrat signé à la va-vite, cette prolongation a finalement été approuvée par le comex. Toutefois, certains réclament toujours la tête de Didier Deschamps.

« Je voulais quelqu’un d’autre à la place de Didier Deschamps »

Jérôme Rothen, ancien international français, n’a pas la langue dans sa poche. Surtout lorsqu’il s’agit de tacler Didier Deschamps, dans son émission Rothen s’enflamme , diffusée sur RMC Sport : « il y a eu des manques dans le jeu. C'est pour ça que je voulais voir quelqu'un d'autre à la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur - de chef d'orchestre - pour essayer d'animer cette équipe différemment. Parce qu'on sait comment l'équipe de France joue depuis 10 ans. »

Benzema, Lloris… Quand Giroud évoque sa retraite en équipe de France https://t.co/cMM52YHtcj pic.twitter.com/L0sFNpNYtr — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« J’espère qu’il va réussir à mieux faire jouer son équipe »