Deschamps exclu de France 98, voilà la vérité

Thibault Morlain

Membre éminent de France 98, Didier Deschamps ne fait toutefois pas partie du groupe WhatsApp réunissant les joueurs concernés. Christophe Dugarry l'avait révélé et forcément, cela avait fait énormément parler. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France serait-il alors exclu du groupe ? Voilà qu'une mise au point a été effectuée à ce sujet.

Dernièrement, Christophe Dugarry avait révélé l'existence d'un groupe WhatsApp regroupant les membres de France 98. Ils sont tous là... sauf Didier Deschamps. « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu… Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte », avait alors lâché le champion du monde 98.

«Déçu et surpris», une star des Bleus demande des comptes à Deschamps https://t.co/FIZBYjmkiL pic.twitter.com/IBGCclWlyt — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« DD n’y est pas, car... »

L'absence de Didier Deschamps de ce groupe WhatsApp a fait énormément réagir. Qu'en est-il alors exactement ? Ce lundi, pour Le Parisien , un champion d'Europe 2000, membre de ce groupe en question, lâche : « DD n’y est pas, car il n’était pas parmi nous quand on l’a créé ».

« On est toujours une famille »