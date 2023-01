C’est confirmé, Deschamps snobe encore Zidane

La rédaction

Les champions du monde 1998 vont se retrouver ce lundi à Paris pour leur dîner annuel. L'ensemble du groupe devrait être présent, excepté Youri Djorkaeff, Robert Pirès et Didier Deschamps, présents à Monaco pour participer à un évènement caritatif. Les retrouvailles entre Zinédine Zidane et l'actuel sélectionneur de l'équipe de France n'auront pas lieu.

C'est un secret de polichinelle, Didier Deschamps et Zinédine Zidane ne sont pas les meilleurs amis du monde, malgré leur passé commun en équipe de France. « Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait déclaré Rolland Courbis au 10Sport.com. Et pour cause, Zidane vise, depuis plusieurs années, la place de Deschamps en équipe de France. Une rivalité s'est installée entre les deux hommes, qui auraient pu se retrouver ce lundi.

France 98 va se retrouver ce lundi

En effet, certains membres de l'association des champions du monde 1998 vont se retrouver ce lundi à Paris pour partager un dîner. Tout cela dans un contexte explosif, suite aux attaques de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane. Domicilié à Madrid depuis plusieurs années, l'ancien numéro 10 des Bleus devrait être présent. Mais comme le confirme Le Parisien , trois joueurs manqueront à l'appel.

Deschamps ne sera pas présent, il a une bonne excuse

Selon les informations divulguées par le quotidien ce lundi, Didier Deschamps, Robert Pirès et Youri Djorkaeff ne seront pas présents à ce dîner. Les trois hommes ont une bonne excuse puisqu'ils participeront à un match de charité à Monaco. Il faudra donc attendre pour apercevoir les retrouvailles entre Zinédine Zidane et l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, par ailleurs proche de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.