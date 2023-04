Messi joue un sale tour à Mbappé, il jubile

La rédaction

Lionel Messi a réalisé son rêve le 18 décembre 2022 : devenir champion du monde. Face à son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, La Pulga a soulevé le trophée tant convoité. Si c'était un rêve pour lui, il a également réalisé celui de l'un de ses anciens coéquipiers en équipe nationale, Hernan Crespo.

Hernan Crespo a joué la Coupe du monde 1998 : éliminé en quart de finale par les Pays-Bas. La Coupe du monde 2002 : éliminé au premier tour. La Coupe du monde 2006 : éliminé en quart de finale contre l'Allemagne. S'il a terminé deuxième meilleur buteur de cette édition 2006, l'ancien attaquant de l'AC Milan n'a jamais pu aller au bout de l'aventure, à son grand regret.

«Mon rêve était d'être champion du monde »

Dans une interview accordée à Relevo , Hernan Crespo se souvient de l'un de ses rêves : « C'était quelque chose de personnel, c'était quelque chose de spectaculaire. On me disait toujours : 'Quel est ton rêve ?' Eh bien, mon rêve était d'être champion du monde avec l'Argentine. Je l'ai toujours dit, j'ai essayé en tant que joueur et j'ai essayé en tant que supporter. Et nous y sommes parvenus. Je me souviens de 1978, j'étais petit, je me souviens de 1986, de l'état du pays, et je savais que gagner la Coupe du monde allait se passer comme cela s'est passé. Ce qui s'est passé dans le pays était spectaculaire, excitant. »

«Ils m'ont enlevé un poids des épaules»