Équipe de France : Deschamps au cœur d'un bras de fer à 6M€

Le 9 mars dernier, Corinne Diacre était évincée de son poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine par le Comex de la Fédération Française de Football. Remplacée depuis avec succès par Hervé Renard (2 victoires en deux matchs), l'ancienne entraîneur de Clermont n'a toujours pas reçu sa lettre de licenciement et réclame une indemnité équivalente au salaire de Didier Deschamps.

Le contrat de Corinne Diacre allait jusqu'en juin 2024 mais la grosse fronde des joueuses de l'équipe de France a eu raison d'elle au début du mois de mars. Son avocat, Me Christophe Ayela souhaite maintenant que sa cliente puisse bénéficier d'une indemnité équivalente au salaire de Didier Deschamps, au nom de l'équité salariale.

Un salaire annuel de 350.000€

Selon Le Parisien , Corinne Diacre percevait par la FFF un salaire annuel de 350 000€. Dans L'Équipe , son avocat annonce que « l’écart de rémunération entre la sélectionneuse et le sélectionneur est de 1 à 8. On a soulevé ce point-là dans notre demande. On veut l’équité salariale. »

Diacre réclame 6M€