Mbappé balance tout sur son grand projet

Amadou Diawara

Très actif sur les terrains, Kylian Mbappé l'est également en dehors. Alors qu'il a lancé une fondation pour aider des jeunes à réaliser leur rêve, l'attaquant de 24 ans a avoué qu'il s'agissait de sa plus grande fierté, et ce, même s'il a remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé a déjà remporté une Coupe du Monde (en Russie en 2018) et atteint une finale (au Qatar en 2022) avec l'équipe de France. Et pourtant, son sacre avec les Bleus n'est pas sa plus grande fierté. Lors d'un entretien accordé à Tout le Sport sur France 3 , Kylian Mbappé a révélé qu'il plaçait sa fondation au-dessus de son Mondial remporté.

«C'est ma plus grande fierté»

« Dans votre fondation, vous accompagnez 98 jeunes pour accomplir leur rêve. Ce sont des valeurs transmises par votre famille : ne pas oublier d'où l'on vient ? Bien sur, ça c'est du concret. C'était un projet qu'on avait avec ma famille. C'était un rêve qu'on avait de rendre ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a donné. Et aujourd'hui, je l'ai concrétisé. Je n'ai pas honte de dire que c'est ma plus grande fierté, foot et vie confondus, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi » , a reconnu Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

«Ça change beaucoup plus de choses qu'une Coupe du Monde»