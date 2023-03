«Médiocre», la colère gronde à cause de Mbappé

Arnaud De Kanel

Portée par un Kylian Mbappé des grands soirs, l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée des Pays-Bas pour le retour sur le banc de Ronald Koeman. L'ancien coach du Barça s'attendait à une toute autre prestation de ses joueurs et il l'a bien fait comprendre après la rencontre en haussant le ton.

Kylian Mbappé a parfaitement réussi sa première en tant que capitaine de l'équipe de France. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, il a grandement contribué au large succès des Bleus face aux Pays-Bas (4-0). Il a inconsciemment plombé le retour de Ronald Koeman sur le banc de cette sélection néerlandaise. Le successeur de Louis van Gaal a pesté après ses joueurs en conférence de presse.

Face à Mbappé, Koeman ne pouvait rien faire

L'homme de 59 ans sait bien que face à ce Kylian Mbappé la, il n'y avait pas grand chose à faire même s'il reste avant tout déçu de la prestation de ses joueurs. « Nous n’avions aucune chance (de gagner). Après huit minutes, nous perdions déjà 2-0. Contre une telle équipe, il faut être très bons. Ce qui fait mal, c’est que le premier et le quatrième buts proviennent d’erreurs défensives. Et, bien sûr, aussi de la qualité de (Kylian) Mbappé. Nous avions indiqué qu’il fallait faire très attention sur ces actions et nous n’avons pas prêté suffisamment d’attention. Nous avons montré très peu dans ce match. Je ne m’attendais pas à un tel écart », a-t-il constaté, avant de s'incliner face à la supériorité de l'équipe de France.

«Une prestation médiocre»