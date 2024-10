Mbappé : Sous pression, Deschamps lâche une accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce de la liste de l'équipe de France, le cas Mbappé fait polémique. Et pour cause, alors qu'il est absent du rassemblement pour affronter Israël et la Belgique, l'attaquant du Real Madrid était titulaire ce week-end contre Villarreal. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps s'est prononcé sur cette situation et dénonce «le pouvoir» des clubs face aux sélections.

Présent en conférence de presse à la veille du match contre Israël, Didier Deschamps n'a évidemment pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, absent de la liste de l'équipe de France. Une situation qui fait grandement parler puisqu'entre-temps, l'attaquant du Real Madrid a disputé 70 minutes contre Villarreal, ce qui a suscité des interrogations concernant l'absence de l'ancien du PSG pour affronter Israël et la Belgique. Didier Deschamps regrette d'ailleurs que les clubs aient autant de pouvoir face aux clubs.

«C'est un pouvoir qu'ils ont et il n'est pas moins fort aujourd'hui»

« L'employeur des joueurs sont les clubs. Vous avez un employeur et si on vous dit de poser une question, vous le faites. Les clubs ont toujours eu ce pouvoir, ce n'est pas les fédérations qui payent les joueurs. Le fait que les clubs soient attentifs de par les calendriers qu'ils ont... Ce n'est pas que le Real Madrid ou Kylian. Ce n'est pas une bonne chose pour les sélections. Moi je fais en sorte, avec les éléments que j'ai. Au moment de la liste, la situation peut évoluer aussi. Le plus important est d'avoir l'échange avec les joueurs. C'est déjà arrivé que je ne prenne pas des joueurs et qu'ils puissent jouer, ou l'inverse. Je ne suis pas fixe avec le Real Madrid, bien au contraire. Il y a une attention encore plus importante des clubs avec les joueurs qui jouent en sélection. C'est un pouvoir qu'ils ont et il n'est pas moins fort aujourd'hui », lâche le sélectionneur de l'équipe de France devant les médias.

«Est-ce que c'est bien pour le joueur et l'équipe de France? Je ne pense pas»

Relancé sur le fait que Kylian Mbappé était titulaire avec le Real Madrid pour affronter Villarreal, malgré sa récente blessure, Didier Deschamps ne cache pas son mécontentement : « C'est sa situation au moment où je prends la décision, avec les éléments dont je dispose. Il a joué le match du week-end en n'étant pas à 100%. Est-ce que c'est bien pour le joueur et l'équipe de France? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu de demande, la décision, c'est moi qui la prends ».