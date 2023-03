Mbappé s’indigne pour Zidane, il valide totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est une voix écoutée et respectée. Ses prises de position sont discutées comme lorsque le joueur a pris position pour Zinédine Zidane dans son conflit avec Noël Le Graët. Proche de l'ancien coach du Real Madrid, Christophe Dugarry a tenu à saluer l'attitude de la star du PSG.

« Zinédine Zidane, je ne l’aurais même pas pris au téléphone » . Le 8 janvier dernier, Noël Le Graët dérapait. Interrogé sur un possible départ de Zinédine Zidane au Brésil, l'homme de 81 ans se montrait cassant envers l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Une sortie, qui avait provoqué un tollé et qui allait provoquer sa chute. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs avaient réagi. L'un des premiers a été Kylian Mbappé. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » a répondu le joueur du PSG à celui qui occupait alors le rôle de président de la Fédération française de football.





« Tout ce qu’il dit a une résonance »

Proche de Zinédine Zidane, Christophe Dugarry s'est arrêté sur la place prise par Mbappé. « Tout ce qu’il dit a une résonance, un poids. Mais c’est normal, c’est à la hauteur de ce qu’il réalise sur le terrain. Aujourd’hui, tout est parfait chez ce garçon. Dans la communication, sur le terrain… Dans ses petites phrases d’après match quand il dit qu’il faut « bien manger et bien se reposer ». Il donne du sens. Je trouve ça super, il est parfait. Il mérite tout ce qui lui arrive, c’est certain » a confié le champion du monde 1998 au Parisien.

