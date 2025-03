Mbappé s’annonce déjà… en Amérique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour en équipe de France après avoir loupé les deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé fait le point sur son avenir en sélection nationale. Et l’attaquant du Real Madrid, qui nie avoir songé à prendre sa retraite internationale, se focalise avant tout sur la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra en Amérique.

Kylian Mbappé a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, notamment après avoir raté les rassemblements d’octobre et novembre avec l’équipe de France. Il a été question de retraite internationale pour l’ancien attaquant du PSG, mais ce dernier y répond cash dans un entretien accordé au Parisien. Et il affiche ses objectifs avec les Bleus pour les années à venir, avec notamment la perspective de disputer la Coupe du Monde 2026 qui sera conjointement organisée en Amérique par les USA, le Mexique et le Canada.

« Mon objectif, gagner une autre Coupe du Monde »

« Si je pense à ma retraite internationale ? Non, j’essaye juste déjà de me projeter pour la Coupe du monde 2026, c’est ce que je veux gagner. J’ai toujours dit que mon objectif était de gagner une autre Coupe du monde, le reste je n’y pense pas trop », assure Kylian Mbappé.

Objectif Amérique pour Mbappé

« Toutes mes préoccupations et mes attentes sont tournées vers 2026 et la Coupe du monde aux États-Unis », poursuit l’attaquant du Real Madrid, qui assure donc qu’il sera du voyage en Amérique en 2026 si l’équipe de France valide son ticket pour ce Mondial.