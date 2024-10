Mbappé remplacé par un joueur qu’il n’aime pas ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, Didier Deschamps se retrouve désormais sans capitaine. Il va donc devoir trancher rapidement afin de savoir qui portera le brassard contre Israël et la Belgique. Les deux candidats les plus probables sont Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni. Deux joueurs qui ne sont pas particulièrement proches de l'ancien attaquant du PSG.

Blessé, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique. « Il a un problème pas grave mais il a besoin de soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques », expliquait le sélectionneur des Bleus en conférence de presse. Une situation loin d'être anodine compte tenu de l'importance de l'attaquant du Real Madrid dans le jeu des Bleus, mais également dans le vestiaire. Didier Deschamps qui a appris coup sur coup la retraite internationale d'Antoine Griezmann et la blessure de Kylian Mbappé, doit désormais désigner un nouveau capitaine pour les deux prochains matches des Bleus.

Maignan candidat naturel au brassard de Mbappé

Un choix délicat compte tenu du fait que l'équipe de France est en pleine transition. Par conséquent, le capitaine désigné par Didier Deschamps prendra forcément plus d'épaisseur au sein d'un vestiaire plus jeune et moins expérimenté depuis les nombreux départs de cadres. Selon L'EQUIPE, Mike Maignan est le candidat naturel à la succession de Kylian Mbappé pour la capitanat. Un choix qui pourrait faire parler puisque les deux joueurs n'entretiendraient pas d'excellentes relations d'après le quotidien.

Tchouaméni, l'autre option de Deschamps ?

D'autres options sont toutefois possibles, comme celle de confier le brassard à Aurélien Tchouaméni, qui n'est pas non plus le meilleur ami de Kylian Mbappé. Avant que le Bondynois ne signe au Real Madrid sa proximité avec l'ancien Monégasque n'était pas évidente. Autrement dit, il y a de fortes chances que Mbappé ne soit pas totalement convaincu.