Mbappé - Real Madrid : La FFF prend sa revanche !

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a naturellement été appelé. Pourtant, le Real Madrid avait demandé à la sélection française de dispenser exceptionnellement la star de 25 ans de convocation. Mais la FFF en a profité pour prendre sa revanche.

Fraîchement arrivé du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé va devoir déjà repartir. Le natif de Bondy a été convoqué par Didier Deschamps pour affronter l'Italie (6 septembre) et la Belgique (9 septembre) lors du prochain rassemblement de l’équipe de France. Capitaine des Bleus, le champion du monde 2018 aurait toutefois pu être exceptionnellement dispensé de sélection, à la demande du Real Madrid.

Le Real Madrid voulait garder Mbappé pendant la trêve

En effet, le club madrilène aurait demandé une faveur à l’équipe de France. Le Real Madrid voulait garder Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy lors de la trêve internationale. L'équipe madrilène souhaitait les conserver sans doute pour peaufiner leur préparation pour la suite de la saison. Mais la réponse de Didier Deschamps a été ferme, le sélectionneur tricolore ayant décidé de convoquer les trois joueurs merengue.

La FFF se venge pour les Jeux Olympiques

Et comme le rapporte SPORT, il s’agirait en réalité d’une sorte de revanche de la FFF vis-à-vis du Real Madrid. La Casa Blanca avait refusé de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Kylian Mbappé en avait donc été privé, tout comme les autres éléments madrilènes. Cela avait poussé Thierry Henry à revoir ses plans. La Fédération n’aurait pas digéré cela, et aurait donc décidé de faire la sourde oreille face à la demande du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir si cela n’entachera pas les relations entre le pensionnaire de la Liga et l’équipe de France.