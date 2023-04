Mbappé raconte un sacrifice à 350 000€

Amadou Diawara

Après le sacre des Bleus à la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé a reversé l'intégralité de sa prime à une association. Alors qu'il a offert près de 350 000€, le numéro 10 de l'équipe de France a expliqué qu'il préférait apporter son soutien en se déplaçant, plutôt qu'en signant des chèques.

Sacré à la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus , Kylian Mbappé a reçu une prime XXL à hauteur de 350 000€. Toutefois, le numéro 10 français n'a pas gardé cette récompense de la FFF pour lui.

Kylian Mbappé offre toutes ses primes en Bleu

En effet, Kylian Mbappé a préféré faire don de sa prime à une association. D'ailleurs, le protégé de Didier Deschamps a l'habitude de reverser toutes ses primes en équipe de France. Interrogé par Tout le Sport sur France 3 , Kylian Mbappé a tout de même expliqué qu'il préférait être présent physiquement pour les enfants de son association, plutôt que de les soutenir financièrement.

«C'est un geste fort, mais je préfère être présent»