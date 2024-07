Mbappé : L’Espagne est en panique totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre une seconde partie de saison délicate, une fracture du nez et un Euro décevant, le meilleur Kylian Mbappé semble encore très loin. De quoi susciter l’inquiétude en Espagne alors que le Real Madrid a obtenu la signature de l’attaquant français dont la situation interpelle sérieusement de l’autre côté de Pyrénées.

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas manqué de faire parler, mais alors qu'il connaît un Euro très compliqué entre sa fracture du nez et ses prestations décevantes, l'international français commence à susciter l'inquiétude du côté de l'Espagne.

Le cas Mbappé agite l'Espagne

« La toute nouvelle recrue du Real Madrid a connu une période fatidique. Lundi après-midi contre la Belgique, dans un match qui a montré une fois de plus que, en plus du masque pour protéger son nez, qui réduit sa vision du jeu, il n’est pas arrivé au tournoi sur le sol allemand dans la meilleure condition physique », peut-on lire dans les colonnes de AS .

Les premiers doutes espagnols