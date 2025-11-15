Mbappé invite une star... à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France sera une fois de plus de la partie pour la Coupe du monde 2026. Les vice-champions du monde de la dernière édition et les vainqueurs en 2018 tenteront de broder une troisième étoile sur le maillot tricolore. Kylian Mbappé, sacré en 2018 avec N'Golo Kanté, est bien emballé par une nouvelle collaboration avec le milieu de terrain d'Al-Ittihad en Amérique du nord.

Kylian Mbappé a fait son job. Jeudi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 grâce à son large succès face à l'Ukraine (4-0). Buteur à deux reprises et passeur décisif pour le premier but d'Hugo Ekitike avec les Bleus, le capitaine tricolore était présent en zone mixte pour répondre aux questions des médias.

«Dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important» Au cours de cette séquence, le nom de N'Golo Kanté a été cité par un journaliste. Pour rappel, le champion du monde 2018 n'avait plus signé la moindre apparition en équipe de France depuis un an et le match nul face à Israël (0-0). Kanté à la Coupe du monde 2026 ? Kylian Mbappé dit oui. « Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach. Mais N'Golo est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important ».