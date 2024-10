Mbappé - Griezmann : Le malaise est confirmé !

Axel Cornic

Depuis son annonce surprise, tout le monde veut savoir pourquoi Antoine Griezmann a arrêté l’équipe de France. A 33 ans, la star de l’Atlético de Madrid semblait être décidée à aller au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026, mais les choses se sont passées autrement et les débats font rage pour connaître la vérité.

C’est une page importante qui se tourne en équipe de France. A 33 ans et après 137 sélections, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Avec son départ les Bleus perdent un véritable leader, que beaucoup auraient aimé voir succéder à Hugo Lloris au poste de capitaine, après la Coupe du monde 2022.

Le mystère Griezmann

Les langues commencent à se délier depuis cette annonce surprenante et Didier Deschamps est notamment pointé du doigt. La relation entre Griezmann et son sélectionneur se serait grandement dégradée au fil des dernières années, l’Euro 2024 marquant une rupture totale. L’attribution du brassard de capitaine à Kylian Mbappé aurait également contribué à pousser la star de l’Atlético de Madrid à envisager cette retraite internationale.

« Pourquoi il a arrête ? Il n’y a pas de patron »

Dans une vidéo publiée tout récemment sur YouTube, Romain Molina a fait quelques révélations au sujet de cette décision d’Antoine Griezmann. « Premier point, il n’y a pas de patron. Cette situation arrive car l’équipe de France et la Fédération sont en pilotage automatique. Et pourquoi elle arrive ? C’est avant tout un problème d’égo » a déclaré le journaliste, dont les dernières annonces font beaucoup de bruit ce mardi.

« Il pensait qu’il allait être le capitaine et il n’a pas compris du tout qu’il soit exilé sur un côté »

Et pour lui, c’est justement cette question de brassard de capitaine de l'équipe de France qui aurait fait bouger les choses, avec Mbappé qui aurait en quelque sorte poussé son coéquipier vers la retraite. « Il avait déjà menacé de partir et il estime qu’il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite » a assuré Romain Molina. « Il pensait qu’il allait être le capitaine et il n’a pas compris du tout qu’il soit exilé sur un côté, que le jeu ne passe plus par lui, il l’a vu comme un désaveu »