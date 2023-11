Mbappé frappe fort et raconte son geste fou

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’équipe de France a atomisé Gibraltar (14-0) samedi, Kylian Mbappé a régalé le public niçois avec un triplé. La troisième réalisation de l’international tricolore a particulièrement marqué les esprits, avec un lob tenté à 44 mètres de la cage adverse. À l’issue de cette victoire historique, le capitaine des Bleus a analysé son geste.

En inscrivant 14 buts contre Gibraltar, l’équipe de France a décroché la plus large victoire de son histoire, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. Et la star du PSG a fait fort pour le 300e but de sa carrière avec un lob depuis le milieu de terrain. Après la rencontre, Mbappé est revenu au micro de la FFF sur cette tentative qui ne relève pas du hasard.

« Je sais déjà ce que je vais faire »

« Ça faisait déjà une vingtaine de minutes que j’avais vu le gardien, il était beaucoup avancé, pas très attentif et donc Youssouf (Fofana) récupère le ballon, il met l’impact. Le ballon vient dans mes pieds et je sais déjà ce que je vais faire, et donc ça va ficelle », explique Kylian Mbappé, qui a ensuite célébré ce but avec le public niçois.

« Il faut kiffer »