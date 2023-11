Record historique, Mbappé s’enflamme totalement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Performance historique de la part de l'équipe de France. Les Bleus ont vaincu Gibraltar sur le score de 14-0 et enregistre la plus large victoire de son histoire. Après la rencontre, Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a admis que battre ce record était l'un des objectifs du groupe ce samedi.

Les buts se sont enchaînés à Nice ce samedi. Face à une faible équipe de Gibraltar, très vite réduite à dix, l'équipe de France a inscrit quatorze buts. Capitaine des Bleus , Kylian Mbappé est allé de son triplé et a franchi la barre symbolique des 300 buts en carrière.

Mbappé - PSG : Un gros contrat pour tout relancer ? https://t.co/fahZFSa4K4 pic.twitter.com/OWFxGtEu87 — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Soirée historique pour les Bleus

Les hommes de Didier Deschamps ont enregistré la victoire la plus large de leur histoire. Après le coup de sifflet final, Mbappé a confirmé que battre ce record était l'un des objectifs de son équipe. Le groupe avait été mis au courant par leur sélectionneur.

« On avait l'objectif de battre ce record »