Mbappé doit-il éteindre la polémique ? Deschamps balance

Thomas Bourseau

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé profite de la visibilité dont il dispose afin de faire passer ses messages au grand public sur les réseaux sociaux. Mais en sa qualité de capitaine, devrait-il prendre la parole pour les sujets de société alors que Jean-Clair Todibo a dérapé ? Didier Deschamps s’est lâché.

Kylian Mbappé est habitué à prendre la parole sur ses réseaux sociaux que ce soit sur Instagram ou sur X (anciennement Twitter ), quand il s’agit de prendre position sur des sujets chauds de société et de sport. Ce fut notamment le cas pour la bavure policière qui avait entraîné le meurtre du jeune Nahel en juin dernier.

Mbappé muet sur les derniers sujets chauds de société

Néanmoins, pour ce qui est du conflit israélo-palestinien et des nouvelles vagues de violence ou encore de l’assassinat du professeur de français à Arras, Kylian Mbappé ne s’est pas exprimé. En tant que capitaine de l’équipe de France, Mbappé doit-il sortir du silence ?

«Il se positionne, il se positionne pas... C'est la liberté de chacun»