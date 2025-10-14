Mbappé - Dembélé : Le PSG victime d'un complot ?

Axel Cornic

La récente blessure de Kylian Mbappé avec l’équipe de France fait énormément parler en ce moment. Et certains se demandent si la star du Real Madrid n’a pas bénéficié d’un certain traitement de faveur de la part du sélectionneur Didier Deschamps, par rapport notamment à Ousmane Dembélé.

Décidément, il ne fait pas bon d’aller en équipe de France. Depuis le début de la saison, les blessures sont nombreuses pour les internationaux qui rejoignent Clairefontaine et un septembre on a notamment eu droit à une polémique autour de celle d’Ousmane Dembélé.

« Pourquoi d'autres grands joueurs n'en bénéficient pas ? » Sa blessure avait refroidi les relations entre Didier Deschamps et le PSG, mais certains sont venus jeter de l’huile sur le feu récemment, après celle de Kylian Mbappé. « Pourquoi d'autres grands joueurs n'en bénéficient pas ? Même si Kylian Mbappé est le capitaine, il y a quand même d’autres grands joueurs comme Ousmane Dembélé » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC.