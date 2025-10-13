Thauvin : Le gros coup de gueule en direct !

Axel Cornic

Le retour de Florian Thauvin avec l’équipe de France a beaucoup fait parler ces derniers jours. Mais c’est encore plus le cas d’une récente vidéo qui montre le joueur du RC Lens s’exprimer dans le vestiaire des Bleus, ce que certains observateurs lui ont reproché.

Avec le forfait de Bradley Barcola, Didier Deschamps a décidé de rappeler un Champion du monde 2018, avec Florian Thauvin. Absent en sélection depuis six ans, l’ailier a d’ailleurs marqué un magnifique but dès son retour face à l’Azerbaïdjan (3-0), le 10 octobre dernier.

La vidéo qui fait parler Pourtant, il a suffi d’une simple vidéo pour soulever la polémique. Dans un extrait diffusé ce dimanche par Téléfoot, on voit en effet le joueur du RC Lens tenir un discours motivateur auprès de ses coéquipiers. Ça n’a pas plu à tout le monde, puisque certains lui ont reproché d’en avoir peut-être top fait.