Kylian Mbappé : Le gros clash de Pierre Ménès !

Après la victoire de l’équipe de France (3-0) vendredi face à l’Azerbaïdjan, Johan Micoud avait critiqué la prestation de Kylian Mbappé, estimant que ce dernier avait été trop individualiste sur certaines actions. Ce qui n’a pas plu à Pierre Ménès, qui s’en est pris à l’ancien international français, le qualifiant de « hater numéro un » de l’attaquant du Real Madrid.

Malgré son but et sa passe décisive, Johan Micoud n’a pas vraiment apprécié le match de Kylian Mbappé vendredi, lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan (3-0) et l’a fait savoir sur le plateau de L’Équipe du Soir.

Pierre Ménès s’en prend à Johan Micoud « J’entends dire que Mbappé a fait un bon match. Je l’ai vu actif, mais après… Deux ou trois fois, il a oublié ses partenaires. Il ne joue pas dans le sens du jeu, il ne joue pas avec les autres. Oui, il a été actif, il a marqué un très beau but. En passant, s’il n’y a pas Ekitiké, je pense qu’il perd le ballon… », a estimé l’ancien international français.