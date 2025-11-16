Mbappé, Dembélé, Cherki… La grosse demande de Deschamps !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement à Bakou pour y affronter l’Azebaïdjan ce dimanche soir, l’équipe de France a conclu son année 2025 par une victoire (1-3). Une équipe largement remaniée en raison de plusieurs absences, notamment dans le secteur offensif avec celles de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et Didier Deschamps espère qu’il aura tout le monde à sa disposition et en pleine possession de ses moyens dans l’optique de la Coupe du monde 2026.

Déjà qualifiée pour le Mondial 2026, l’équipe de France s’est imposée en Azerbaïdjan (1-3) ce dimanche soir, lors de son dernier match de l’année 2025. Du fait des nombreuses absences, notamment celle de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, et ce match n’étant pas décisif, Didier Deschamps en a profité pour donner du temps de jeu à tout le monde, comme Lucas Chevalier, qui a connu sa première titularisation avec les Bleus.

« Tout le mal que je me souhaite et nous souhaite c’est que tous les joueurs soient disponibles » « On a un potentiel offensif intéressant, très intéressant, même s’il manque beaucoup de joueurs. Tout le mal que je me souhaite et nous souhaite c’est que tous les joueurs soient disponibles. Forcément, il y aura des déçus parce qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde. L’état d’esprit est là, la qualité y est, il y a des choses à améliorer », a confié Didier Deschamps au micro de TF1.