Mbappé critique Deschamps en privée !

Jean de Teyssière

Le rassemblement de l’équipe de France s’est moyennement bien passé, avec une défaite face à l’Italie et une victoire contre la Belgique. Mais ce qui ressort de cette semaine bleue, c’est l’attitude de Kylian Mbappé, qui est apparu comme déconnecté. Néanmoins, il n’a pas hésité à monter au front et critiquer le staff et Didier Deschamps devant tout le groupe lorsqu’il fallait parler de tactique.

Face à l’Italie et la Belgique, Kylian Mbappé n’aura ni marqué, ni délivré de passe décisive. Cela fait désormais cinq matchs que le capitaine des Bleus n’a plus fait trembler les filets et son attitude durant l’intégralité du rassemblement peut en être la cause.

«Trahi», Mbappé très en colère contre le PSG ! https://t.co/uI0hqXl5Gl pic.twitter.com/2hKml4nEA1 — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Un déficit de travail tactique ?

Et si le problème de l’équipe de France était notamment tactique ? Dans son édition du jour, L’Equipe révèle qu’un échange entre le staff de Didier Deschamps et les joueurs a eu lieu dans l’enceinte du Groupama Stadium de Lyon avant de recevoir la Belgique. Face aux critiques à peine déguisées d’Antoine Griezmann sur son placement « ça a été beaucoup de changements de positions, de changements tactiques, il fallait faire avec », l’heure était donc de crever l’abcès.

Mbappé critique Didier Deschamps

En bon capitaine, c’est Kylian Mbappé qui a fait la démarche d’évoquer le sujet du déficit de travail tactique. La plupart du temps effacé, c’est un Kylian Mbappé retrouvé qui a pris la parole. Le numéro 9 du Real Madrid explique l’importance d’avoir un travail tactique plus poussé, tant pour les anciens que pour les nouveaux, afin de faciliter leur intégration. A ce moment-là, Kylian Mbappé est clairement en train de poursuivre ce chantier collectif bleu mais surtout, il cible largement Didier Deschamps et son staff. La victoire face à la Belgique, avec un 4-3-3 solide montre en tout cas que cet abcès a bien fait d’avoir été crevé. A voir maintenant si en octobre, ce rassemblement de septembre aura été bénéfique.