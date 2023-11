Mbappé a failli tout plaquer, la folle révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé avait vécu une année 2021 délicate, marquée par son penalty raté en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse. A l'issue de cette contreperformance, le joueur français avait reçu une vague d'insultes racistes. Face au manque de soutien de la part de ses dirigeants, la star du PSG avait pensé à prendre sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est évidemment intouchable en équipe de France. Capitaine des Bleus depuis la retraite d'Hugo Lloris, la star du PSG s'affirme de plus en plus comme le leader de cette équipe après avoir pensé à prendre une décision radicale.

Mbappé a pensé à dire stop

Comme le rappelle L'Equipe ce samedi, Mbappé a sérieusement songé à prendre sa retraite internationale en 2021 après l'Euro. Lors de cette compétition, il avait raté le penalty décisif face à la Suisse en huitième de finale et avait scellé le parcours des Bleus . A l'issue du tournoi, Mbappé avait reçu de nombreuses insultes racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Durant cette période, le joueur du PSG avait regretté le manque de soutien de la Fédération française de football. Raison pour laquelle le Bondynois avait pensé à quitter la sélection. Mais finalement, le joueur est revenu à la raison après une discussion avec Noël Le Graët, président de la FFF à cette époque.

« Il était fâché »