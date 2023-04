Malaise avec Deschamps, un proche de Zidane balance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry est en conflit ouvert avec Didier Deschamps depuis de nombreuses années. L’ancien champion du monde, désormais consultant sur RMC, ne cache pas sa relation glaciale avec le sélectionneur tricolore, estimant que ce dernier est également en froid avec Zizou, les deux hommes étant en concurrence ces derniers mois pour le poste de sélectionneur.

Désireux de prendre les rênes de l’équipe de France une fois le contrat de Didier Deschamps terminé, Zinedine Zidane a dû changer ses plans après la prolongation du sélectionneur tricolore jusqu’en 2026. Un épisode qui a relancé les spéculations sur la relation entre les deux hommes, que l’on dit très froide.

« Deschamps est fâché avec moi, on le savait. Avec Zizou aussi »

Ami de Zinedine Zidane, et en guerre ouverte avec Didier Deschamps depuis plusieurs années, Christophe Dugarry est revenu sur cette entente compliquée. « Deschamps est fâché avec moi, on le savait. Avec Zizou aussi, avec beaucoup de monde , affirme le champion du monde 1998 dans L’Équipe. Dans ce foot, ils sont tous paranos. À un moment, chacun est dans son rôle. Il faut accepter la critique et quand on n'est pas d'accord, on débat. Soit c'est la guerre, soit les gens du foot ont leur attaché de presse dans les médias... J'ose espérer qu'on peut avoir une position intermédiaire. »

« Le contexte a entraîné une rivalité sportive entre nous », se défend Deschamps