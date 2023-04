Promotion pour Mbappé, Griezmann prend cher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Didier Deschamps a tranché. Pour succéder à Hugo Lloris dans le rôle de capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été préféré à Antoine Griezmann. Un choix largement validé par Patrice Evra qui en profite pour glisser un petit tacle au joueur de l’Atlético de Madrid.

C'était un choix très attendu. Alors qu'Hugo Lloris a pris sa retraite internationale après la Coup du monde, Didier Deschamps devait désigner un nouveau capitaine. Cela se jouait entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, mais c'est finalement l'attaquant du PSG qui a obtenu le brassard. Un choix logique pour Patrice Evra.

«Ce n’est pas un leader»

« Déjà, il faut tous rester derrière Kylian Mbappé. Il est choisi, c’est comme ça et ça ne changera pas. près, Antoine, tu te dis que c’est le plus ancien. Mais attention: je pense que Kylian Mbappé est très intelligent. Quand Antoine va parler… Personnellement, quand j’étais là, il ne parlait pas. Il est capitaine dans le groupe par sa joie de vivre, mais ce n’est pas quelqu’un qui va faire un discours avant le match, ce n’est pas un rassembleur, ce n’est pas un leader », confie l'ancien latéral gauche au micro de RMC avant de poursuivre.

«Mbappé est déterminé»