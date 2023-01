Les coulisses du pétage de plomb de Le Graët sur Zidane

Pierrick Levallet

Invité sur RMC pour parler de la prolongation de Didier Deschamps, Noël Le Graët a totalement dérapé au moment d'évoquer l'avenir de Zinédine Zidane et la possibilité qu'il entraîne le Brésil. Depuis, le président de la FFF est pris dans une terrible polémique. Et les coulisses de cet entretien absolument lunaire viennent tout juste d'être dévoilées.

Depuis quelques heures, Noël Le Graët est au coeur d’une véritable polémique. Interrogé sur l’émission Bartoli Time sur RMC sur la possibilité que Zinédine Zidane puisse entraîner le Brésil depuis la prolongation de Didier Deschamps, le président de la FFF n’a pas mâché ses mots. « Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » a-t-il lancé.

«Il sait très bien qu’on est en direct»

Jean-Christophe Drouet, animateur de l’émission Bartoli Time , a alors dévoilé les coulisses de cet entretien choc. « A 19h30, on l’appelle, il ne répond pas parce qu’on l’appelle de la régie, donc en numéro masqué. On meuble, Marion donne son avis sur Deschamps, on prend deux auditeurs. Il est 19h42 quand Noël Le Graët appelle Marion sur son portable alors qu’elle est en train de parler. Je lui dis à l’antenne, réponds, on est en direct. On lance la pub et derrière il est avec nous. Il sait très bien qu’on est en direct, puisque c’est comme ça qu’il est lancé » explique-t-il pour RMC Sport .

«A aucun moment, je ne veux le mettre en porte-à-faux»

Jean-Christophe Drouet poursuit : « On commence à sentir que c’est un moment fort quand on parle de son potentiel successeur. C’était fort mais si on restait sur l’élection de son successeur, ça n’aurait intéressé que les spécialistes. Ce sont les sorties sur Zidane qui donnent à cette interview une ampleur incroyable. Et ce qui est fou, c’est que sur Zidane, c’est une totale incompréhension de sa part. A aucun moment, je ne veux le mettre en porte-à-faux, je lui posais la question si en tant que français, ça ne le dérangeait pas de voir Zidane entraîner une sélection comme le Brésil. »

«C’est juste qu’il répond sans filtre»