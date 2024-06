L’équipe de France annonce du lourd avant l’Euro !

La rédaction

C’est dans une semaine tout pile que l’équipe de France débutera l’Euro. Après avoir battu le Luxembourg mercredi dernier (3-0), les Bleus affrontaient le Canada ce dimanche soir dans un nouveau match amical. Au terme d’une rencontre assez pauvre en occasions, les tricolores n’ont pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Malgré ce résultat décevant, Eduardo Camavinga ne cède pas à la panique. Au contraire, il affirme que les Champions du Monde 2018 sont prêts.

Pour le dernier match d’Olivier Giroud sur le sol français, l’équipe de France n’est pas parvenue à aller chercher la victoire. Opposés au Canada d’Alphonso Davies, les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas réussi à faire trembler les filets et à tromper la vigilance de Maxime Crépeau. Si les fans des Bleus ont forcément été déçus par ce résultat, c’est surtout le début de l’Euro dans sept jours qui en inquiète certains. Interrogé après la rencontre, Eduardo Camavinga a affiche sa confiance avant le coup d’envoi de la compétition.

« Le plus important, c’est de garder la tête haute »

De passage devant le micro de TF1 à l’issue de la rencontre, Eduardo Camavinga a reconnu la performance en demi-teinte des Bleus . Mais pour le joueur du Real Madrid, il ne faut pas être alarmiste : « Ce sont des choses qui arrivent, on ne va pas se sentir frustré, c’est un apprentissage. Je ne suis pas forcément satisfait (de sa performance individuelle) mais c’est à l’image de l’équipe. Même si j’avais fait un bon match et que collectivement, ça n’allait pas, ça aurait été la même chose. Le plus important, c’est de garder la tête haute et de savoir quand dans les prochains jours, ça va aller mieux. »

« ça va aller mieux pour l’Euro. »