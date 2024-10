Le successeur de Mbappé sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de l’absence de Kylian Mbappé et de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, c’est Aurélien Tchouameni qui portera le brassard de capitaine jeudi lors de la rencontre entre l’équipe de France et Israël. Présent en conférence de presse ce mercredi, le milieu de terrain du Real Madrid s’est dit heureux et fier d’endosser cette nouvelle responsabilité.

Non convoqué par Didier Deschamps, qui a préféré le laisser au repos en raison de blessure aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé n’assumera pas son rôle de capitaine de l’équipe de France lors de ce rassemblement. Son vice-capitaine, Antoine Griezmann, a pris sa retraite internationale et N’Golo Kanté a lui aussi été laissé au repos. Didier Deschamps a alors décidé de confier cette responsabilité à Aurélien Tchouameni.

« C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité »

« C'est avec beaucoup de fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach et il m'a fait part de cette décision. Je suis heureux, content forcément », a réagi Aurélien Tchouameni ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Ligue des Nations face à Israël.

« Le plus important c’est que tout le monde se respecte »

En raison de son nouveau statut, il a ensuite été demandé au milieu de terrain du Real Madrid s’il pensait faire l’unanimité au sein du vestiaire de l'équipe de France : « Faire l’unanimité, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire faire l’unanimité à la fin ? Je pense que le plus important c’est d’avoir tous la même idée, c'est-à-dire de gagner le match, d’être le plus performant possible. Après forcément dans une équipe il y a des affinités, il y a des personnes avec lesquelles on s’entend peut-être un petit peu mieux. Mais le plus important c’est que tout le monde se respecte. Dans une équipe de foot, il y a énormément de monde donc forcément il y a des affinités. Il y a des leaders à différents niveaux, que ce soit sur le terrain leader technique, leader par la voix, leader par l’exemple. Il y a des gens qui sont aimés par tout le monde dans un vestiaire, d’autres un peu moins. C’est comme dans une entreprise, comme dans la vie de tous les jours, mais il n’y a pas de problème par rapport à ça. »