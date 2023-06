Le rêve de Mbappé prend forme

La rédaction

A 24 ans, Kylian Mbappé possède déjà un palmarès bien fourni. L'année prochaine, il aura pour objectif de remporter sa première Ligue des Champions, son premier Euro mais aussi les Jeux Olympiques. L'attaquant du PSG rêve de mener la France vers la médaille d'or et cela tombe plutôt bien car tout se met en œuvre afin qu'il réussisse sa mission.

« J'ai toujours dit que c'était un rêve pour moi de jouer les Jeux olympiques, mais j'ai aussi dit que je ne forcerai pas, que je serai à la disposition du club car ce n'est pas une compétition FIFA. Si je peux y participer, ce sera avec grand plaisir, mais si je n'ai pas cette possibilité, tant pis », confiait Kylian Mbappé en conférence de presse avant la rencontre face à Gibraltar. L'attaquant du PSG rêve des Jeux Olympiques d'autant plus qu'ils se tiendront à Paris. L'occasion est trop belle et il faudra éviter un nouveau fiasco après celui vécu au Japon. Pour cela, le foot français se mobilise.

Diallo appelle les clubs à plus de souplesse

Si la France a pour habitude se rater aux Jeux Olympiques, c'est surtout car les clubs ne veulent pas lâcher leurs joueurs. Le nouveau président de la FFF, Philippe Diallo, leur a fait un appel du pied ces derniers jours. « Il faudra à ce moment-là que l'intérêt général prédomine et que l'on puisse bâtir la meilleure équipe possible », a-t-il déclaré. En sélection, certains coéquipiers de Kylian Mbappé souhaitent accompagner leur capitaine.

Mbappé bien entouré ?