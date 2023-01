Le Graët éjecté, la grande annonce de la FFF

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'étau se resserre autour de Noël Le Graët. Au cœur des critiques depuis sa sortie polémique sur Zinédine Zidane dimanche soir, le président de la Fédération française de football perd, au fil des jours, de nombreux soutiens, au sein même de son équipe. Son départ serait inéluctable selon certains de ses collaborateurs.

Jusqu'à quand tiendra Noël Le Graët ? Questionné récemment sur son avenir à la tête de la FFF, il avait évoqué son souhait d'honorer ses deux dernières années de mandat. Mais depuis dimanche soir, sa position s'est nettement fragilisée. Ces dernières heures, d'anciennes employées de l'instance ont dénoncé les propos déplacés de Le Graët. Par ailleurs, l'homme de 81 ans a choqué le football français en s'en prenant à Zinédine Zidane au micro de RMC ce dimanche soir.

❌ Alors que le comité exécutif de la FFF va se réunir en urgence mercredi, le fameux "comex" n’a pas prévu de demander la tête de Noël Le GraëtUne date plus lointaine est fixée pour son éventuel départ… à moins qu’il ne démissionne📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/pi7ysjslYN — Bernard Colas (@BernardCls) January 10, 2023

Le Gouvernement en a ras le bol de Le Graët

Des propos, qui ont fait réagir au plus haut sommet de l'Etat. Dès dimanche soir, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a réclamé des excuses à Noël Le Graët après ses propos polémiques sur Zidane. Elle a été entendue puisque le dirigeant a publié un communiqué ce lundi. Mais le mal est fait. « Il est possible qu'il passe un sale moment, ça commence à ne pas sentir bon » a confié une source proche des milieux politiques à Europe 1.

Son équipe le lâche

Peu à peu, ses soutiens le lâchent. Au sein même de la FFF, certains de ses proches comme Philippe Diallo ou Jean-Michel Aulas le poussent à quitter la présidence. « Là, il a perdu beaucoup de monde, je pense que les membres du Comex ne vont plus le suivre » a confié un membre de l'instance à Europe 1.

« Le Graët va devoir s'en aller »