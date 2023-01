Zidane méprisé, la révolte monte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Méprisé par Noël Le Graët au micro de RMC, Zinédine Zidane peut compter sur le soutien de nombreux joueurs comme Kylian Mbappé, mais aussi d'anciens internationaux français. Ce mardi, le Club des Internationaux de France présidé par Jean Tigana a publié un communiqué pour dénoncer les propos du président de la Fédération française de football.

En seulement quelques jours, la situation de Noël Le Graët s'est fortement dégradée. Déjà critiqué pour avoir prolongé Didier Deschamps jusqu'en 2026, le président de la FFF se retrouve au cœur de la polémique après ses propos blessants à l'égard de Zinédine Zidane.

« Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer »

Invité de l'émission Bartoli Time dimanche soir, Noël Le Graët s'est lâché sur Zinédine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » avait déclaré le président de la FFF. Depuis, le dirigeant est la cible de nombreuses critiques, notamment de la part d'anciens internationaux français.

« Le CIF réaffirme leur indéfectible amitié à Zizou. »