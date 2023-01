« Le Graët a semé la terreur », ce nouveau témoignage accablant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à pied ce mercredi, Noël Le Graët continue de faire l'objet de nombreuses critiques. Son comportement est pointé du doigt par de nombreuses femmes ayant travaillé au sein de la Fédération française de football. Selon elles, le président aurait installé un climat de terreur au sein de l'instance et se sentirait intouchable.

Le comité exécutif de la FFF n'a pas attendu les résultats de l'audit diligenté par la ministre des Sports pour prendre des mesures. Noël Le Graët a été mis à pied, tout comme Florence Hardouin, sa directrice générale. Le président de l'instance était la cible de nombreuses critiques depuis dimanche soir, et ses propos sur Zinédine Zidane. Dans le même temps, de nombreuses femmes ont pris la parole pour dénoncer les agissements de Noël Le Graët.

Le Graët l'annonce, il est prêt à démissionner https://t.co/ebuRZKk1b2 pic.twitter.com/4W1fhtBkl0 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

« Oui, il y a eu du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à la fédération »

« Combien de fois, on s’est dit : « Ça y est enfin ça va bouger ? » À chaque fois il (Noël Le Graët) s’en sort. Aujourd’hui, on retient Zidane, mais il y a des choses bien plus graves qui se sont passées. Il y a eu des rapports internes dont le Comité exécutif a eu connaissance et qui sont restés sans conséquences. Oui, il y a eu du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à la fédération. C’était connu de tout le monde ! » a confié une ancienne employée de la FFF au Parisien.

« Noël Le Graët a un sentiment de toute-puissance »

Elles sont plusieurs à prendre la parole et à pointer du doigt le comportement de Noël Le Graët. « Noël Le Graët a un sentiment de toute-puissance, les dirigeants le regardent en se disant qu’il est très fort politiquement. Il n’est pas fort, il est tordu, méprisant et sans scrupules, estime Isabelle. Il est aussi habile. Concernant les femmes, il n’y a pas de tentatives de viols, il s’agit de comportements totalement déplacés, qui pourraient davantage s’apparenter à du harcèlement moral que sexuel. Et personne n’a déposé plainte » a confié l'une d'entre elles.

« Certains semaient la terreur »