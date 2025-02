«La nouvelle star» qui a détruit l’équipe de France !

Thomas Bourseau

L'équipe de France a vécu un enfer en Afrique du Sud. Et plus particulièrement Yoann Gourcuff sur le plan sportif. D'après Pierre Ménès, l'ancien meneur de jeu des Bleus aurait subi un violent boycott de la part de ses coéquipiers qui refusaient même de donner le ballon à la « nouvelle star ».

Yoann Gourcuff était destiné à être le successeur de Zinedine Zidane au vu de ses débuts en équipe de France en 2008. Le meneur de jeu passé par l'AC Milan, les Girondins de Bordeaux et par l'OL devait être le maître à jouer des Bleus pendant la Coupe du monde 2010. Néanmoins, ce Mondial en Afrique du Sud a tant été un naufrage sportif et extrasportif.

«Yoann va dire à Domenech ‘je peux pas jouer, ils me donnent pas la balle’»

Sur le terrain, Yoann Gourcuff ne se sentait pas servi par ses coéquipiers qui préféraient jouer autrement qu'en s'appuyant sur le numéro 10. Un constat qu'avait fait le principal intéressé tout en le communiquant à Raymond Domenech à l'époque comme révélé par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. « Premier match, Yoann Gourcuff est totalement boycotté par ses coéquipiers. À tel point qu’à la fin du match, Yoann va dire à Domenech ‘je peux pas jouer, ils me donnent pas la balle’. Ce à quoi Raymond, en toute logique, lui répond ‘mais c’est des conneries, on va te prouver que c’est pas le cas’».

«J’avais bien remarqué de façon ostensible que les joueurs de l’équipe de France boycottaient Yoann»

« Raymond commandite une vidéo en demandant à son monteur ‘fais-moi un montage qui contredit les affirmations de Yoann’. Sauf qu’au bout de 3h, le monteur vidéo est venu et lui a dit ‘je ne peux pas’. J’avais bien remarqué de façon ostensible que les joueurs de l’équipe de France boycottaient Yoann. Avant l’affaire Anelka, l’affaire Gourcuff a déjà stigmatisé beaucoup d’inimitiés dans cette équipe de France. Ils l’appelaient ‘La nouvelle star’ ». a conclu le journaliste et consultant sur la plateforme. Résultat, l'équipe de France n'inscrivait qu'un but pendant cette Coupe du monde 2010 avec deux défaites et un match nul.