La France absente de la Coupe du monde, l’annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le système de qualification pour la Coupe du monde semble très avantageux, Didier Deschamps refuse de crier victoire et de se projeter vers le Mondial 2026. Le sélectionneur des Bleus envisage ainsi une Coupe du monde sans l'équipe de France, ce qui serait évidemment un séisme à l'échelle du football international.

Bien que la prochaine échéance de l'équipe de France soit le Final Four de la Ligue des Nations, tous les regards sont évidemment tournés vers la prochaine Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du nord en 2026. Cependant, Didier Deschamps rappelle qu'avant de parler d'ambitions, il faut se qualifier.

L'équipe de France pas encore qualifiée pour le Mondial 2026

« Avant de soulever le trophée, on va essayer de se qualifier. On va passer les étapes dans l’ordre. On va être pragmatique et on ne va pas s’enflammer. On a deux gros matches début septembre », rappelait le sélectionneur des Bleus sur la scène des Trophées UNFP.

«On va passer les étapes dans l’ordre»

Prudent, Didier Deschamps envisage donc un Mondial sans l'équipe de France. Il faut dire que la dernière fois qu'une Coupe du monde a été organisée aux Etats-Unis, en 1994, les Bleus ne s'étaient pas qualifiés comme le rappelle Deschamps qui avait vécu ce fiasco : « Dans ma première vie, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’y aller car on ne s’est pas qualifié ». Cette fois-ci, les Bleus seront dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde en compagnie de l'Ukraine, de l'Islande et l'Azerbaïdjan. Il faudra une première place pour se qualifier directement.