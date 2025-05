Deschamps clashé en direct, l'incroyable échange !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps était de la partie dimanche soir dans le cadre des Trophées UNFP et la 33ème cérémonie qui a eu lieu au Pavillon Gabriel. Le sélectionneur de l'équipe de France a d'ailleurs remis le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 à Ousmane Dembélé. Ce qui a engendré un échange assez cocasse entre le coach et son joueur chez les Bleus. Explications.

La 33ème cérémonie des Trophées UNFP récompensant les acteurs majeurs du football professionnel français s'est déroulée au Pavillon Gabriel dimanche soir. L'occasion pour le PSG d'être récompensé avec pas moins de sept joueurs dans l'équipe type de la saison de Ligue 1, dont Ousmane Dembélé meilleur joueur.

«Le coach me met encore à droite»

Sur la scène du Pavillon Gabriel, Ousmane Dembélé s'est confié sur son renouveau grâce à son repositionnement au poste d'attaquant axial sous Luis Enrique au PSG. « Je suis dans une position un peu plus axiale, plus au coeur du jeu. Je suis plus devant le but aussi. Ca m'aide à marquer des buts et à être plus lucide dans la surface. Je suis heureux dans cette position et j'essaie d'aider l'équipe au maximum ». Le présentateur des Trophées UNFP Thomas Thouroude reprenait alors la parole en tenant le discours suivant. « Le message est passé, a-t-il été entendu par le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps ? ». Il n'en fallait pas plus pour relancer Ousmane Dembélé. « Le coach me met encore à droite », lâchait alors l'attaquant du PSG tout sourire après avoir regardé Didier Deschamps.

Deschamps : «Je vais te mettre à gauche»

Car en effet, le sélectionneur de l'équipe de France était présent pendant cette cérémonie et se trouvait sur la scène du Pavillon Gabriel après avoir remis le trophée du meilleur joueur de la saison de Ligue 1 à Ousmane Dembélé. Le champion du monde 98 n'a pas manqué de menacer amicalement Dembélé en lâchant la punchline suivante. « Je vais te mettre à gauche ».