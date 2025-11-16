Kylian Mbappé : Le nouveau scandale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une grosse performance jeudi soir avec l'équipe de France contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a permis de valider la qualification pour la Coupe du Monde. Et en raison d'un problème à la cheville, l'attaquant des Bleus a été libéré et à pu rentrer à Madrid, ce qui s'apparente à une véritable polémique aux yeux de certains observateurs, dont Jérôme Rothen.

La rassemblement du mois de novembre en équipe de France est déjà terminé pour Kylian Mbappé ! Alors que les Bleus ont largement disposé de l'Ukraine jeudi soir au Parc des Princes (4-0), validant donc leur ticket pour la Coupe du Monde en Amérique l'été prochain, l'attaquant du Real Madrid a été autorisé à retourner dans son club. La FFF a justifié cette décision en raison d’une inflammation de la cheville droite contractée par Mbappé, mais ce départ fait scandale aux yeux de Jérôme Rothen qui a poussé un coup de gueule dans son émission sur RMC Sport vendredi.

« Il a un traitement de faveur » « Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là? », s'insurge Rothen, qui n'accepte pas que Kylian Mbappé dispose d'un tel passe-droits.