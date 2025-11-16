Kylian Mbappé : Le nouveau scandale !

Auteur d'une grosse performance jeudi soir avec l'équipe de France contre l'Ukraine, Kylian Mbappé a permis de valider la qualification pour la Coupe du Monde. Et en raison d'un problème à la cheville, l'attaquant des Bleus a été libéré et à pu rentrer à Madrid, ce qui s'apparente à une véritable polémique aux yeux de certains observateurs, dont Jérôme Rothen.
La rassemblement du mois de novembre en équipe de France est déjà terminé pour Kylian Mbappé ! Alors que les Bleus ont largement disposé de l'Ukraine jeudi soir au Parc des Princes (4-0), validant donc leur ticket pour la Coupe du Monde en Amérique l'été prochain, l'attaquant du Real Madrid a été autorisé à retourner dans son club. La FFF a justifié cette décision en raison d’une inflammation de la cheville droite contractée par Mbappé, mais ce départ fait scandale aux yeux de Jérôme Rothen qui a poussé un coup de gueule dans son émission sur RMC Sport vendredi.
« Il a un traitement de faveur »
« Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là? », s'insurge Rothen, qui n'accepte pas que Kylian Mbappé dispose d'un tel passe-droits.
« Il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette »
Et l'ancien ailier gauche du PSG évoque même des possibles crispations au sein du vestiaire de l'équipe de France autour du cas Mbappé : « Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur », insiste Rothen.