Kylian Mbappé - Le clash en direct : Il rétablit la vérité !

Kylian Mbappé est encore loin de faire l'unanimité chez l'ensemble des observateurs, et c'est notamment le cas pour Jérôme Rothen qui a dénigré le capitaine de l'équipe de France en direct sur RMC Sport vendredi. Et Benoît Costil, ancien coéquipier de Mbappé chez les Bleus, lui a répondu pour assurer la défense de l'attaquant du Real Madrid.

Kylian Mbappé a inscrit vendredi soir contre l'Ukraine son 51e but avec le maillot de l'équipe de France, égalant ainsi Thierry Henry. Mais les statistiques toujours aussi rayonnantes de l'attaquant français du Real Madrid ne font pas pour autant remonter sa cote de popularité, et l'ancien Parisien Jérôme Rothen a notamment pris l'habitude de s'en prendre à Mbappé dans son émission de Radio Rothen s'enflamme sur RMC Sport. Ce fut encore le cas vendredi, en direct, et l'ancien ailier gauche du PSG a critiqué l'état d'esprit du capitaine de l'équipe de France.

« Il dégage un côté hautain » « Tu as l’impression qu’il donne des leçons à tout le monde. Gagner un peu en humilité, ça serait pas mal de la part de certains joueurs dont Kylian. Vous l’avez entendu parler anglais ou espagnol? Mbappé hautain ? C’est un peu ce qu’il dégage mais ça ne veut pas dire qu’il est comme ça au quotidien, avec le groupe », constate Jérôme Rothen. Benoît Costil, qui a côtoyé Kylian Mbappé en équipe de France, a rétabli la vérité au sujet de la mentalité de l'homme.