Coup de fil avec Deschamps : Le «rêve» va enfin commencer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France doit faire sans Paul Pogba depuis le mois de mars 2022. En effet, entre les différents pépins physiques et sa suspension pour dopage, le champion du monde 2018 n'est pas sélectionnable. Proche du retour à la compétition, Pogba est attendu avec impatience par Jérôme Rothen notamment. La recrue phare de l'été de l'AS Monaco avait fait ce teasing dès le mois d'avril.

Didier Deschamps s'est toujours appuyé sur les services de Paul Pogba à compter de sa première sélection en mars 2013. Cependant, en raison de ses blessures et de sa suspension pour dopage qui s'est terminée en mars 2025 sous décision du Tribunal Arbitral du Sport. De retour aux affaires cet été avec une signature pour deux saisons à l'AS Monaco, le champion du monde tricolore n'a pas encore effectué son retour sur les terrains, suivant un programme de remise en forme précis avec le club monégasque.

«J'ai le rêve d'un retour de Pogba» D'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord, beaucoup sont ceux qui espèrent voir Paul Pogba retrouver l'équipe de France. A commencer par Jérôme Rothen, ex-international français et joueur de l'AS Monaco qui a fait passer le message suivant sur les ondes de RMC à l'annonce de la liste de Didier Deschamps le mercredi 27 août dernier pour cette trêve internationale de septembre. « Cette liste de Didier Deschamps me plait. Après, moi j'ai le rêve d'un retour de Pogba ».