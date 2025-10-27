Kylian Mbappé : Le clan Zidane annonce la couleur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, David Bettoni se livre sans détour sur la méthode du coach français pour tirer le meilleur de ses stars. Un discours qui peut d'ores et déjà préparer Kylian Mbappé et ses coéquipiers sur ce qui les attend en équipe de France...

Pressenti pour venir prendre la relève de Didier Deschamps l'été prochain au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane aura donc enfin l'occasion de travailler avec un certain Kylian Mbappé sous ses ordres. Et l'histoire récente a déjà montré que Zidane parvenait à tirer le meilleur des joueurs de qualité dont il a à disposition, comme ce fut notamment le cas au Real Madrid.

Zidane fait briller les stars Présent samedi au Palais des Sports de Marseille, dans des propos rapportés par La Provence, David Bettoni se livre sur les secrets de la méthode Zidane au Real Madrid, lui qui a été son fidèle adjoint : « Il a réussi à motiver des joueurs qui avaient déjà beaucoup gagné. Son passé de joueur l'a aidé, mais c'est surtout son intelligence, sa manière de s'adresser à des joueurs de haut niveau... son management en fait. Il a su utiliser le potentiel des meilleurs éléments du monde pour les faire gagner. C'est ce qui a fait qu'on a remporté trois Champions League », indique-t-il.