Kylian Mbappé : La «relation assez particulière» à l'abri des caméras

Cette semaine, Kylian Mbappé a atteint le cap des 400 buts dans sa carrière grâce à son doublé contre l’Ukraine. Interrogé par Téléfoot, Rayan Cherki a félicité le capitaine de l’équipe de France, avec qui il a noué une « relation assez particulière » en dehors des terrains.
Grâce à son doublé contre l’Ukraine jeudi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a atteint le total de 400 buts en carrière, à un mois de ses 27 ans. Fière, l’ancienne star du PSG est loin d’être rassasiée pour autant. « Si vous me l’aviez dit vingt ans plus tôt, j’aurais dit que c’est fantastique, mais maintenant, il y a un joueur qui a 950 [Cristiano Ronaldo] et un autre 900 [Leo Messi], il faut en remettre 400, pour au moins qu’on me remarque un peu », confiait Mbappé après la rencontre.
« J’ai une relation assez particulière avec lui en dehors »
Au micro de Téléfoot, Rayan Cherki s’est enflammé pour son coéquipier. « Extraordinaire. C’est à la hauteur de son talent, a déclaré l’attaquant de Manchester City, proche de Kylian Mbappé. J’ai une relation assez particulière avec lui en dehors (du terrain), donc sur le terrain ça se ressent. De toute façon, que ce soit avec lui ou avec les autres, je suis quelqu’un d’assez simple. Je suis là pour les faire kiffer, tant qu’ils kiffent, moi je kiff, c’est le plus important ».
Rayan Cherki proche du clan Mbappé
Ce lien entre Rayan Cherki et Kylian Mbappé n’est pas une surprise quand on sait que l’ancien Lyonnais s’était rapproché de Fayza Lamari, la mère du capitaine des Bleus, il y a deux ans pour le représenter.
Cette semaine, Kylian Mbappé avait eu l’occasion d’afficher tout le bien qu’il pensait de Rayan Cherki. « C’est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d’exploiter, s’enflammait-il en conférence de presse. C’est un talent inné et très spectaculaire. Il s'est très bien intégré dans le groupe, comme à Manchester City, où il a créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers et son numéro neuf. Il a bien commencé avec nous en juin, il a l'occasion de revenir, et j'espère qu'il sera aussi bon qu'à Manchester City. »