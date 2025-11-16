Kylian Mbappé : La «relation assez particulière» à l'abri des caméras

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Kylian Mbappé a atteint le cap des 400 buts dans sa carrière grâce à son doublé contre l’Ukraine. Interrogé par Téléfoot, Rayan Cherki a félicité le capitaine de l’équipe de France, avec qui il a noué une « relation assez particulière » en dehors des terrains.

Grâce à son doublé contre l’Ukraine jeudi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a atteint le total de 400 buts en carrière, à un mois de ses 27 ans. Fière, l’ancienne star du PSG est loin d’être rassasiée pour autant. « Si vous me l’aviez dit vingt ans plus tôt, j’aurais dit que c’est fantastique, mais maintenant, il y a un joueur qui a 950 [Cristiano Ronaldo] et un autre 900 [Leo Messi], il faut en remettre 400, pour au moins qu’on me remarque un peu », confiait Mbappé après la rencontre.

« J’ai une relation assez particulière avec lui en dehors » Au micro de Téléfoot, Rayan Cherki s’est enflammé pour son coéquipier. « Extraordinaire. C’est à la hauteur de son talent, a déclaré l’attaquant de Manchester City, proche de Kylian Mbappé. J’ai une relation assez particulière avec lui en dehors (du terrain), donc sur le terrain ça se ressent. De toute façon, que ce soit avec lui ou avec les autres, je suis quelqu’un d’assez simple. Je suis là pour les faire kiffer, tant qu’ils kiffent, moi je kiff, c’est le plus important ».