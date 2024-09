Kylian Mbappé détruit par la presse française, une thèse complotiste fait surface

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Logiquement appelé par Didier Deschamps en équipe de France pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé en a pris pour son grade. Critiqué pour sa communication en conférence de presse, le joueur du Real Madrid a également été visé pour ses performances décevantes. En France, Mbappé n’a pas été épargné dans les médias. Et si le PSG était derrière tout cela ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que le niveau de Kylian Mbappé n’est plus aussi exceptionnel comme il avait pu le montrer. Une baisse de régime qui s’accompagne forcément de nombreuses critiques. Et même en France, le joueur du Real Madrid n’est plus prophète en son pays. Les détracteurs se multiplient à l’encontre de Mbappé et voilà qu’une théorie assez folle a été exposée à propos de cet acharnement contre le capitaine de l’équipe de France.

Real Madrid : Mbappé piraté, son clan sort du silence https://t.co/h69qoPzXms pic.twitter.com/HruTduME85 — le10sport (@le10sport) September 10, 2024

« Il est passé d’intouchable, de génie, à pire des tocards »

Et si le PSG n’était tout simplement pas à l’origine de cette vague de critiques à l’encontre de Kylian Mbappé ? C’est l’idée soumise par Laurent d’Ancona, journaliste pour La Provence. Sur X, il a ainsi expliqué : « Depuis que Mbappé a osé quitter Paris gratuit, humiliant le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi, son représentant à la mentalité d’esclavagiste, il est passé d’intouchable, de génie, à pire des tocards. Personne n’est dupe sur cet acharnement médiatique et supporteriste soudain. Le terrain parlera ».

« Ce n'est pas comme si son ex-club avait fait tourner des fermes à troll »

Journaliste pour Libération, Grégory Schneider a validé cette position à propos du cas Kylian Mbappé. « Pas mieux. Et ce qu'il y a derrière cet acharnement pose questions, pour le moins », a-t-il réagi sur X. Et quand il a été relancé sur le terme « acharnement », Grégory Schneider a expliqué : « Moi, il me semble. Et ce n'est pas comme si son ex-club avait fait tourner des fermes à troll contre lui et régalé des influenceurs. Neymar est un alcolo, Messi un mercenaire, Mbappé un ingrat... Ça commence quand même à faire beaucoup. Et tout le monde n'a pas ton honnêteté ».