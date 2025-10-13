Kylian Mbappé - Désiré Doué : Un problème déjà annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant raccroché les crampons en 2023, Eden Hazard reste considéré comme l’un des plus grands dribbleurs du 21ème siècle. Au cours d’un récent entretien accordé à So Foot, l’ancienne star des Diables Rouges a affirmé que de nos jours, certains talents devenaient forts trop rapidement, comme Kylian Mbappé ou encore Désiré Doué.

Deuxième de la dernière édition du Ballon d’Or, Lamine Yamal semble marcher sur les traces des plus grands joueurs de l’histoire. A seulement 18 ans, l’Espagnol est un phénomène de précocité, comme Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, ou encore Cristiano Ronaldo avant lui. Interrogé par So Foot, Eden Hazard s’est exprimé sur l’enfant prodige du FC Barcelone.

« Lamine Yamal, c'est vraiment très très fort ce qu'il fait à son âge » « Je suis content de ce qui arrive à Ousmane Dembélé, il mérite son Ballon d'Or, mais Lamine Yamal, c'est vraiment très très fort ce qu'il fait à son âge », a ainsi confié l’ancienne gloire de Chelsea au magazine. Pour Eden Hazard, Lamine Yamal est l’un de ces cas où le talent explose très tôt, comme pour Kylian Mbappé ou Désiré Doué.