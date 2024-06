JO 2024 : Henry a tranché pour le retour de Benzema

La rédaction

Jusqu'au 3 juillet prochain, Thierry Henry a la possibilité de modifier sa liste de 18 joueurs convoqués pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Pour l'heure, seuls deux joueurs de plus de 23 ans ont été convoqués (Jean-Philippe Mateta, Alexandre Lacazette). Une chose est sûre, la place vacante ne sera pas occupée par Karim Benzema. Voilà pourquoi.

Le 3 juin dernier, Thierry Henry dévoilait une pré-liste de 25 joueurs. Dans cette liste, pas de Kylian Mbappé, retenu par le Real Madrid. D'autres joueurs convoqués ne se rendront pas à Paris comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, mais aussi Lucas Chevalier. Un coup dur pour le sélectionneur de l'équipe de France, qui espérait une solidarité plus grande de la part des équipes de Ligue 1. D'ici le 3 juillet, Thierry Henry a la possibilité de modifier sa liste. En attendant, la préparation débute ce dimanche, sans Karim Benzema, qui avait pourtant ouvert la porte à une participation. « Bien sûr, ça pourrait être top » avait lâché l'attaquant.

Henry avait botté en touche

Une sortie qui avait provoqué plusieurs réactions positives. Mais de son côté, Thierry Henry a toujours refusé de se prononcer sur un retour de Benzema. « J'entends comme vous les joueurs qui parlent. Pas mal de joueurs ont parlé, vous en citez et j'entends tous les noms, avait-il lâché, très évasif, devant la presse. Je n'ai pas à aimer ou à ne pas aimer, on verra plus tard » avait déclaré le technicien.

Euro 2024 : Mbappé annonce la couleur en Allemagne https://t.co/WqKikxD4vY pic.twitter.com/3VnNow4Wpf — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Benzema ne sera pas à Paris