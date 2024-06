Benzema : En procès avec Deschamps, Riolo déballe tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'équipe de France, Karim Benzema n'aura finalement pas joué la compétition, déclarant forfait sur blessure. Les raisons du départ du Ballon d'Or 2022 avaient alors fait énormément parler, déclenchant même la polémique. De quoi d'ailleurs aboutir à un procès entre Daniel Riolo et Didier Deschamps.

Forfait pour la Coupe du monde 2022, Karim Benzema avait quitté l'équipe de France avant même le début de la compétition. Un départ qui avait de grosses zones d'ombres. Dans cette histoire, Daniel Riolo s'en était notamment pris à Didier Deschamps, balançant sur le sélectionneur de l'équipe de France : « Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge est quelque chose qu'il manie parfaitement ». De quoi valoir à Riolo de se faire attaquer en justice par Deschamps.

« Il y a une procédure engagée entre lui et moi »

Le procès entre Daniel Riolo et Didier Deschamps est d'ailleurs toujours en cours. A propos de cette affaire, le journaliste RMC a confié lors de son passage sur le plateau de Buzz TV : « Deschamps, quand il n'est pas content, c'est par le bias d'un avocat. Il y a une procédure engagée entre lui et moi sur un autre sujet qui est lié à la Coupe du monde. C'était à quel sujet ? Au sujet de mon commentaire sur le départ de Benzema du Qatar. Il n'était pas content de ce que j'avais dit à ce sujet-là. Heureusement, ça va se régler devant les tribunaux ».

« C'est lamentable »