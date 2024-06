Mbappé veut rejouer à Paris, il annonce du lourd !

La rédaction

Si l’Euro s’avère être la prochaine compétition internationale, les Jeux Olympiques se joueront dans la foulée. Attendus au tournant, les Bleuets de Thierry Henry tenteront d’aller chercher la médaille d’or à domicile. Si l’ancien attaquant d’Arsenal ne pourra pas compter sur l’ensemble des joueurs qu’il a convoqués, certains étant retenus par leur club, Philippe Diallo, président de la FFF, reste confiant.

Alors que la finale de l’Euro se jouera le 14 juillet prochain, le tournoi de football des Jeux Olympiques verra son coup d’envoi être donné le 24. Si Kylian Mbappé est le grand absent de la liste de Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets a vu d’autres éléments être retenus par leur club, comme Lucas Chevalier ou Warren Zaïre-Emery. Mais pour le président de la FFF, Philippe Diallo, ces absences ne seront pas un frein dans l’obtention de bons résultats.

PSG : Thierry Henry trahi pour les JO ? https://t.co/nam0DXXzDn pic.twitter.com/X4mxqMSfUc — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« Attendons le 3 juillet pour voir la liste définitive »

Dans des propos relayés par RMC , Philippe Diallo est revenu sur la liste dévoilée par Thiery Henry le 3 juin dernier. Le président de la FFF a insisté sur le fait que cette liste est évolutive, et que le sélectionneur des Bleuets peut encore convoquer d’autres éléments. Ce qui laisse de l'espoir concernant Kylian Mbappé, qui rêve de disputer les JO avec la France : « Nous aurons la meilleure équipe possible le 3 juillet. On travaille beaucoup. Thierry Henry d'abord et son équipe: au quotidien auprès des clubs français et étrangers. Il faut une forme de sérénité et ne pas critiquer trop tôt: la liste est le 3 juillet. Thierry Henry a présenté une liste qui était 'virtuelle', avec des joueurs qui peuvent y rentrer et des joueurs qui peuvent en sortir. Attendons le 3 juillet pour voir la liste définitive qu'on sera capable de présenter. J'ai le sentiment que nous aurons la meilleure équipe possible le 3 juillet . »

« Je reste confiant dans le fait d'avoir une équipe compétitive »