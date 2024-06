Équipe de France : Coup dur pour un ancien de l'OM, Deschamps va adorer

Arnaud De Kanel

L'équipe de France débutera son Euro lundi 17 juin avec une rencontre face à l'Autriche avant de défier les Pays-Bas puis la Pologne. Si Didier Deschamps devrait être contraint de faire sans Aurélien Tchouaméni au début du tournoi, le sélectionneur a reçu une bonne nouvelle ce samedi avec l'annonce du forfait d'Arek Milik, l'ancien attaquant de l'OM et international polonais.

L'Euro c'est dans un peu plus d'une semaine pour l'équipe de France ! Les Bleus joueront en effet leur premier match lundi 17 juin face à l'Autriche. Membres du groupe D, les hommes de Didier Deschamps retrouveront notamment la Pologne, sélection qui devra faire sans un atout majeur bien connu des observateurs de Ligue 1.

Milik forfait pour l'Euro !

Une menace de moins pour la défense de l'équipe de France ! Ce samedi, la Fédération Polonaise a annoncé dans un communiqué le forfait d'Arek Milik. L'ancien attaquant de l'OM manquera l'Euro suite à une blessure au genou datant de vendredi en amical.

La Pologne déplore 5 autres blessés