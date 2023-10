«Je laisse la place aux autres»... Thierry Henry est prévenu pour les JO !

Thibault Morlain

Nommé sélectionneur des Espoirs il y a quelques semaines maintenant, Thierry Henry aura également la lourde tâche de mener la sélection olympique de l'équipe de France aux JO l'été prochain. Il aura alors des choix importants à faire, comme trancher pour les 3 joueurs de plus de 23 ans qu'il pourra sélectionner. Si Henry a déjà reçu plusieurs candidatures, d'autres en revanche se sont déjà retirés.

Alors que les JO 2024 se dérouleront à Paris, chaque athlète français aura bien évidemment à coeur de ramener la médaille d'or. C'est d'ailleurs l'objectif pour Thierry Henry, qui sera le sélectionneur de Bleus aux Jeux Olympiques l'été prochain. Actuellement à la tête des Espoirs, Henry a notamment vu Kylian Mbappé et Antoine Griezmann candidater pour faire partie de l'évènement. Kingsley Coman n'est lui en revanche pas intéressé...

Coman n'ira pas aux JO

N'ayant que 3 places pour des joueurs de plus de 23 ans, Thierry Henry va devoir faire des choix. Mais il peut déjà rayer le nom de Kingsley Coman. Le joueur du Bayern Munich n'est en effet pas intéressé par les JO. Il a expliqué pour Le Figaro : « Est-ce que je suis candidat pour les JO 2024 ? Non, non (il sourit). Les saisons sont tellement longues ».

« Tu as trois semaines de vacances dans l'année »